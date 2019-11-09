Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz"
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle transfer edilen Ryan Babel, sahada bekleneni veremezken, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları yüzünden büyük tepki görüyor.
Galatasaray'da Fatih Terim, diğer tüm futbolcuları gerekli gördüğünde yedek bırakmasına rağmen Babel'den hiç vazgeçmedi. 15 maçta da oynayan Hollandalı ise, Terim'in kendisine duyduğu güvenin karşılığını veremedi. Hürriyet'te yer alan habere göre yılda 3 milyon Euro ödenen Babel'in taraftarlardan tepki gören davranışları şöyle:
SAHAYA DEĞiL SAÇA BAK
Yıllardır saç takıntısıyla bilinen Ryan Babel, Galatasaray'da da sık sık saç şeklini ve rengini değiştiriyor. Şu günlerde Hollandalı futbolcunun oynadığı futbol ve attığı goller değil, pembeye boyadığı saçlarının rengi konuşuluyor.
DERBi SONRASI KUTLAMA!
Beşiktaş'a yenildikleri derbiden sonra Donk ve Lemina ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Dansözlü partinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratırken, teknik heyet normal karşılayıp herhangi bir reaksiyon vermedi.
DANSÖZLERi BEKLiYORUZ
Arkadaşlarının doğum günü partisinde dansöz oynattığı için eleştirilen Babel, Çaykur Rize maçı öncesi Florya'dan Donk'la beraber bir fotoğraf paylaştı. Instagram'dan paylaşılan fotoğrafa, "Dansözleri bekliyoruz, nerede?" diye yazdı.
- 09.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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