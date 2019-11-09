Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz"

Galatasaray'da Fatih Terim, diğer tüm futbolcuları gerekli gördüğünde yedek bırakmasına rağmen Babel'den hiç vazgeçmedi. 15 maçta da oynayan Hollandalı ise, Terim'in kendisine duyduğu güvenin karşılığını veremedi. Hürriyet'te yer alan habere göre yılda 3 milyon Euro ödenen Babel'in taraftarlardan tepki gören davranışları şöyle:

SAHAYA DEĞiL SAÇA BAK

Yıllardır saç takıntısıyla bilinen Ryan Babel, Galatasaray'da da sık sık saç şeklini ve rengini değiştiriyor. Şu günlerde Hollandalı futbolcunun oynadığı futbol ve attığı goller değil, pembeye boyadığı saçlarının rengi konuşuluyor.

DERBi SONRASI KUTLAMA!

Beşiktaş'a yenildikleri derbiden sonra Donk ve Lemina ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Dansözlü partinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratırken, teknik heyet normal karşılayıp herhangi bir reaksiyon vermedi.

DANSÖZLERi BEKLiYORUZ

Arkadaşlarının doğum günü partisinde dansöz oynattığı için eleştirilen Babel, Çaykur Rize maçı öncesi Florya'dan Donk'la beraber bir fotoğraf paylaştı. Instagram'dan paylaşılan fotoğrafa, "Dansözleri bekliyoruz, nerede?" diye yazdı.