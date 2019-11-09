Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz" | Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz"

çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz"

Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz"

'da teknik direktör ’in isteğiyle transfer edilen , sahada bekleneni veremezken, özel hayatı ve paylaşımları yüzünden büyük tepki görüyor.

'da , diğer tüm futbolcuları gerekli gördüğünde yedek bırakmasına rağmen Babel'den hiç vazgeçmedi. 15 maçta da oynayan Hollandalı ise, Terim'in kendisine duyduğu güvenin karşılığını veremedi. Hürriyet'te yer alan habere göre yılda 3 milyon Euro ödenen Babel'in taraftarlardan tepki gören davranışları şöyle:

SAHAYA DEĞiL SAÇA BAK

Yıllardır saç takıntısıyla bilinen , Galatasaray'da da sık sık saç şeklini ve rengini değiştiriyor. Şu günlerde Hollandalı futbolcunun oynadığı futbol ve attığı goller değil, pembeye boyadığı saçlarının rengi konuşuluyor.

DERBi SONRASI KUTLAMA!

'a yenildikleri derbiden sonra Donk ve Lemina ile birlikte arkadaşlarının kutlamasına katıldı. Dansözlü partinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratırken, teknik heyet normal karşılayıp herhangi bir reaksiyon vermedi.

DANSÖZLERi BEKLiYORUZ
Arkadaşlarının doğum günü partisinde dansöz oynattığı için eleştirilen Babel, maçı öncesi Florya'dan Donk'la beraber bir fotoğraf paylaştı. 'dan paylaşılan fotoğrafa, "Dansözleri bekliyoruz, nerede?" diye yazdı.

Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz eşliğinde halay çekti! İZLE...

  1. 09.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel çıldırttı! "Dansözleri bekliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN