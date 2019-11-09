Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Galatasaray'da Falcao krizi bitmek bilmiyor... Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan ve yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarınca karşılanan Radamel Falcao, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kolombiyalı yıldız oynadığı karşılaşmalarda etkisiz bir performans gösterirken, yaklaşık 40 gündür ise forma bile giyemiyor. Teknik direktör Fatih Terim faydalanamadığı yıldızını kafasında silerken, yerine transfer edilmesi beklenen isim de belli oldu...

9 Kasım 2019 Cumartesi 10:39 Güncelleme: 09.11.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





