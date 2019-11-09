HaberlerGaleriGalatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor
Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor
Galatasaray'da Falcao krizi bitmek bilmiyor... Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan ve yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarınca karşılanan Radamel Falcao, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kolombiyalı yıldız oynadığı karşılaşmalarda etkisiz bir performans gösterirken, yaklaşık 40 gündür ise forma bile giyemiyor. Teknik direktör Fatih Terim faydalanamadığı yıldızını kafasında silerken, yerine transfer edilmesi beklenen isim de belli oldu...
9 Kasım 2019 Cumartesi 10:39
Güncelleme: 09.11.2019 10:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Falcao'nun durumu tartışma konusu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların neredeyse transfer döneminin tamamında kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Falcao, beklentilerin uzağında kaldı.
Galatasaray formasını giydiği ilk karşılaşma olan Kasımpaşa maçında istekli bir görüntü çizen Falcao, tek golünü de bu karşılaşmada atmıştı.
Ancak Kolombiyalı yıldız daha sonra gösterdiği etkisiz performansla tartışma konusu oldu.
Taraftarlar Falcao'ya yeterince top gelmediğini savunurken, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a sakat olarak geldiği haberleri de camiada şok etkisi yaratmıştı.