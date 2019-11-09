Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Galatasaray'da Falcao krizi bitmek bilmiyor... Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan ve yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarınca karşılanan Radamel Falcao, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kolombiyalı yıldız oynadığı karşılaşmalarda etkisiz bir performans gösterirken, yaklaşık 40 gündür ise forma bile giyemiyor. Teknik direktör Fatih Terim faydalanamadığı yıldızını kafasında silerken, yerine transfer edilmesi beklenen isim de belli oldu...
9 Kasım 2019 Cumartesi 10:39 Güncelleme: 09.11.2019 10:39
Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Falcao'nun durumu tartışma konusu...

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Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Sarı-kırmızılıların neredeyse transfer döneminin tamamında kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Falcao, beklentilerin uzağında kaldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Galatasaray formasını giydiği ilk karşılaşma olan Kasımpaşa maçında istekli bir görüntü çizen Falcao, tek golünü de bu karşılaşmada atmıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Ancak Kolombiyalı yıldız daha sonra gösterdiği etkisiz performansla tartışma konusu oldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yerine o geliyor

Taraftarlar Falcao'ya yeterince top gelmediğini savunurken, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a sakat olarak geldiği haberleri de camiada şok etkisi yaratmıştı.

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