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Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gazişehir Futbol Kulübü'nün rakibi oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında aldığı ağır yenilginin yarasını sarmak için karşılaşmaya büyük önem veren Galatasaray, mutlak 3 puan için sahada olacak. Karşılaşma öncesi öne çıkan istatistiklerde Aslan'ı sevindiren bir detay da ortaya çıktı. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gerekenler, öne çıkan istatistikler, iki takımın sakatlık raporu ve muhtemel 11'ler...
9 Kasım 2019 Cumartesi 09:59
Güncelleme: 09.11.2019 09:59
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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
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Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.
Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER Gaziantep FK, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 71'inci takım olacak. Sarı kırmızılı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 70 takımı da en az bir kez yenmeyi başardı.