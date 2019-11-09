Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gazişehir Futbol Kulübü'nün rakibi oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında aldığı ağır yenilginin yarasını sarmak için karşılaşmaya büyük önem veren Galatasaray, mutlak 3 puan için sahada olacak. Karşılaşma öncesi öne çıkan istatistiklerde Aslan'ı sevindiren bir detay da ortaya çıktı. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gerekenler, öne çıkan istatistikler, iki takımın sakatlık raporu ve muhtemel 11'ler...

9 Kasım 2019 Cumartesi 09:59 Güncelleme: 09.11.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





