Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gazişehir Futbol Kulübü'nün rakibi oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında aldığı ağır yenilginin yarasını sarmak için karşılaşmaya büyük önem veren Galatasaray, mutlak 3 puan için sahada olacak. Karşılaşma öncesi öne çıkan istatistiklerde Aslan'ı sevindiren bir detay da ortaya çıktı. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gerekenler, öne çıkan istatistikler, iki takımın sakatlık raporu ve muhtemel 11'ler...
9 Kasım 2019 Cumartesi 09:59 Güncelleme: 09.11.2019 09:59
Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Galatasaray'ı sevindiren haber! Gaziantep maçı öncesi...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Gaziantep FK, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 71'inci takım olacak. Sarı kırmızılı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 70 takımı da en az bir kez yenmeyi başardı.

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