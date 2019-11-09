Galatasaray'da transfer krizi patlak verdi!

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası Ocak'ta takıma yeni isimlerin katılması bekleniyordu. Tecrübeli teknik direktör Fatİh Terim'in tam 5 ismi gözden çıkardığı devre arasında ise bu isimlerin yerine yeni futbolcuların takıma katılacağı iddia edilmişti. Fakat Cimbom'da planlar tutmadı ve büyük bir kriz patlak verdi. İşte tüm detaylar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 08:50
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Galatasaray'da alınan 6-0'lık tarihi yenilgi sonrasında gözler Ocak ayında takıma yapılacak takviyelere çevrilmişti.
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Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ı hareketli bir ara transfer dönemi bekleniyordu.
Fatih Terim, Ocak ayında yeni bir kadro kurmak için eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacağı iddia edilmişti.
Geçen sezon ayrılmalarına izin verilmeyen Belhanda- Feghouli ikilisi için artık gelen teklifler değerlendirilecek, Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo'nun mukaveleleri ise gerekirse tek taraflı feshedilecek.
Fakat Galatasaray'da işler planlandığı gibi gitmedi ve büyük bir transfer krizi patladı. İşte detaylar...