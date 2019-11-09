Galatasaray'da transfer krizi patlak verdi!

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası Ocak'ta takıma yeni isimlerin katılması bekleniyordu. Tecrübeli teknik direktör Fatİh Terim'in tam 5 ismi gözden çıkardığı devre arasında ise bu isimlerin yerine yeni futbolcuların takıma katılacağı iddia edilmişti. Fakat Cimbom'da planlar tutmadı ve büyük bir kriz patlak verdi. İşte tüm detaylar...

9 Kasım 2019 Cumartesi 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





