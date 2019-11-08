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08 Kasım 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir sezon yaşarken Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasına damga vurdu. Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu. İşte en çok kurtarış yapan kalecilerin sıralaması...
8 Kasım 2019 Cuma 19:18 Güncelleme: 08.11.2019 19:18
Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Şampiyonlar Ligi'ne Fernando Muslera damga vurdu.

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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Sarı-kırmızılılar ilk 4 maçı geride bıraktığı Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamazken Uruguaylı file bekçisi başarılı performansı ile parmak ısırttı.

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği karşılaşmada gollerde pek fazla yapacak birşeyi olmayan Muslera aynı maçta yine çok iyi kurtarışlara imza atmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Fernando Muslera bu performansı ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

İşte Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda en çok kurtarış yapan kalecilerin sıralaması...

10. 14 kurtarış - Ter Stegen

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