Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir sezon yaşarken Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasına damga vurdu. Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu. İşte en çok kurtarış yapan kalecilerin sıralaması...

8 Kasım 2019 Cuma 19:18 Güncelleme: 08.11.2019 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





