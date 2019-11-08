Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir sezon yaşarken Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasına damga vurdu. Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu. İşte en çok kurtarış yapan kalecilerin sıralaması...
8 Kasım 2019 Cuma 19:18
Güncelleme: 08.11.2019 19:18
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Şampiyonlar Ligi'ne Fernando Muslera damga vurdu.
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Sarı-kırmızılılar ilk 4 maçı geride bıraktığı Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamazken Uruguaylı file bekçisi başarılı performansı ile parmak ısırttı.
Galatasaray'ın RealMadrid'e 6-0 yenildiği karşılaşmada gollerde pek fazla yapacak birşeyi olmayan Muslera aynı maçta yine çok iyi kurtarışlara imza atmıştı.
FernandoMuslera bu performansı ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.
İşte Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda en çok kurtarış yapan kalecilerin sıralaması...