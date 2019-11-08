Falcao'yu 'Messi' iyileştirecek!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Falcao, taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Henüz Galatasaray taraftarlarının tam olarak hazır bir şekilde izleyemediği Kolombiyalı yıldız, tedavisine İspanya'da devam ediyor. Dünya yıldızı golcüyü iyileştirecek isim de herkesin tanıdığı birisi...
8 Kasım 2019 Cuma 16:43
Güncelleme: 08.11.2019 16:58
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Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Falcao'nun durumu tartışma konusu...
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Sarı-kırmızılıların neredeyse transfer döneminin tamamında kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Falcao, beklentilerin uzağında kaldı.
Galatasaray formasını giydiği ilk karşılaşma olan Kasımpaşa maçında istekli bir görüntü çizen Falcao, tek golünü de bu karşılaşmada atmıştı.
Ancak Kolombiyalı yıldız daha sonra gösterdiği etkisiz performansla tartışma konusu oldu.
Taraftarlar Falcao'ya yeterince top gelmediğini savunurken, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a sakat olarak geldiği haberleri de camiada şok etkisi yaratmıştı.