Falcao'yu 'Messi' iyileştirecek!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Falcao, taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Henüz Galatasaray taraftarlarının tam olarak hazır bir şekilde izleyemediği Kolombiyalı yıldız, tedavisine İspanya'da devam ediyor. Dünya yıldızı golcüyü iyileştirecek isim de herkesin tanıdığı birisi...

8 Kasım 2019 Cuma 16:43 Güncelleme: 08.11.2019 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





