'İmkansız' diye bir şey yoktur
Hücum futbolundan ödün vermeyecek olan tecrübeli teknik adam, İstanbul’da sıkıştırdığı rakibini, İspanya’da yenmek ve dünya çapında ses getirmek istiyor.
Galatasaray bu sezon belki istenilen sonuçları alamıyor ama teknik direktör Fatih Terim'in hedef küçültmeye de niyeti yok. İstanbul'daki maçlarda Real Madrid ve PSG'yi sıkıştıran ancak bir türlü puan veya puanlar getirecek golleri bulamayan sarı-kırmızılı takım, rakibin ismine bakmadan İspanya'da da galibiyet için sahaya çıkacak. Oyuncularına, "Real Madrid'i gözünüzde büyütmeyin. Her şey sahadaki mücadelenize bağlı" diyen Fatih Terim, Çarşamba akşamı oynanacak maçta hücumdan ödün vermeyecek ve galibiyet arayacak.
BABEL DESTEK VERECEK
Tecrübeli teknik adamın, Real Madrid karşısında 4-2-3- 1 üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında... Terim'in, Rize maçında dinlendirdiği Nzonzi'yi, Rize maçında ilk kez ön liberoda denediği Seri'yle beraber defansın önünde kullanmak istediği öğrenildi. Ayrıca Ömer ve Lemina'dan da vazgeçmeyecek. Sadece Emre Mor'u kenara alıp, dinlendirdiği Feghouli ile Babel'e kanatlarda forma verecek. Ayrıca Babel, Andone ile forveti zaman zaman çiftleyecek. Gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen Terim talebelerine, "Dünya çapında ses getirmek sizin elinizde" dedi.
AHMET Mİ MARCAO MU?
Marcao'nun cezalı olması sebebiyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında stoper bölgesinde forma giyen Ahmet Çalık teknik heyetten tam not aldı. Karşılaşmanın ardından Ahmet'i tebrik eden teknik ekip, performasını devam ettirmesini istedi. Terim'in Real Madrid maçı öncesi Ahmet ile Marcao arasında gidip geldiği ve maç günü son kararını vereceği ifade edildi.
BELHANDA YİNE YOK
Galatasaray'da Fatih Terim'in ligde Çaykur Rizespor karşılaşmasında şans vermediği Younes Belhanda'yı Real Madrid maçında da kulübede oturtmayı planlıyor. Son dönemde formsuzluğu ile dikkat çeken ve son olarak Beşiktaş derbisinde büyük eleştiri alan Faslı yıldızın taraftarla da arası açılmıştı. 10 numara olarak çift yönlü orta saha görevini başarılı şekilde yapan Lemina Real Madrid karşısında kilit oyuncu olacak. Ömer de ona destek verecek.
GOL ATAMAYAN TEK TAKIM
Real Madrid maçı öncesinde G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar gol atamayan tek takım. Aynı şekilde devler liginde son 8 maçın 7'sinde de gol atamadı. Aynı zamanda en az isabetli şut çeken (5) ekip konumunda... Galatasaray, Madrid deplasmanında imkansızı başarmanın planlarını yapıyor.
MADRID'DE MİNİ KAMP
Galatasaray, Real Madrid maçı için yarın İspanya'ya hareket edecek. Son idmanını Madrid'de yapacak olan sarı-kırmızılı takım Çarşamba akşamı oynanacak maçın ardından İstanbul'a dönmeyecek. İspanya'da Cuma gününe kadar kalacak ve Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
İZİN YAPTILAR
Son iznini 22 Ekim'de oynanan Real Madrid maçından sonra yapan sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş yenilgisi sonrası izinler iptal edilmişti. Ara vermeden Çaykur Rizespor maçına çıkan oyuncular, Fatih Terim'in onayı ile 10 gün sonra izin yaptı. Florya'da idmanlar bugün yeniden başlayacak.
GÜZEL HABER
Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Real Madrid, La Liga'da Real Betis ile karşı karşıya geldi. Barcelona'nın deplasmanda Levante'ye 3-1 yenilmesi sonrası yakaladığı lider olma şansını iyi değerlendiremeyen Real Madrid, sahasında oynadığı maçta alt sıralarda yer alan Betis karşısında varlık gösteremedi ve ancak 1 puan alabildi. Madrid'de Zidane'nin koltuğu ciddi şekilde sallanıyor.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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