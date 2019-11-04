Anahtar sensin
Geçen sezon sonradan açılan Sofiane Feghouli’den silkinmesi ve yine klasını konuşturması bekleniyor. O sezon ilk yarıda yalnızca 1 gol atabilen Feghouli, ikinci yarıda 17 maçta 8 gol asist üretmişti.
Geçen sezonun en iyisi Feghouli, geride kalan 10 haftanın 6'sında ancak forma bulabildi. 458 dakika sahada kaldı. Sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. 1 tane asist yapabildi. Cezayirli geçen yıl lige daha da kötü başlamıştı. Yine 10 haftanın 6'sında forma bulabilmiş, 163 dakika sahada kalmış, hiç 90 dakika forma giyememişti. Gole ise herhangi, bir katkısı olmamıştı. Daha sonra açılan ve şampiyonlukta pay sahibi olan Feghouli'nin şimdi aynı dönüşümü sergilemesi bekleniyor.
İKİNCİ YARI COŞTU
Geçen sezon ilk yarıda Feghouli sadece 1 gol atabilmişti. Ancak devre arasında toparlanan yıldız oyuncu, 17 maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans sergilemiş ve ikinci devreye damga vurmuştu.
- 4.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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