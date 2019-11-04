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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Anahtar sensin

Anahtar sensin

Geçen sezon sonradan açılan ’den silkinmesi ve yine klasını konuşturması bekleniyor. O sezon ilk yarıda yalnızca 1 gol atabilen Feghouli, ikinci yarıda 17 maçta 8 gol asist üretmişti.

Geçen sezonun en iyisi Feghouli, geride kalan 10 haftanın 6'sında ancak forma bulabildi. 458 dakika sahada kaldı. Sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. 1 tane asist yapabildi. Cezayirli geçen yıl lige daha da kötü başlamıştı. Yine 10 haftanın 6'sında forma bulabilmiş, 163 dakika sahada kalmış, hiç 90 dakika forma giyememişti. Gole ise herhangi, bir katkısı olmamıştı. Daha sonra açılan ve şampiyonlukta pay sahibi olan Feghouli'nin şimdi aynı dönüşümü sergilemesi bekleniyor.

İKİNCİ YARI COŞTU

Geçen sezon ilk yarıda Feghouli sadece 1 gol atabilmişti. Ancak devre arasında toparlanan yıldız oyuncu, 17 maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans sergilemiş ve ikinci devreye damga vurmuştu.

  1. 4.11.2019
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