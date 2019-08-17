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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'da şok istifa!

Galatasaray'da şok istifa!

'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten aynı zamanda Sarı-Kırmızılılar'ın eski futbolcusu olan Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

, 'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tecrübeli antrenör istifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şaş yaptığı açıklamada "Galatasarayıma hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

  1. 17.08.2019
  2. Güncelleme: 17.08.2019 22:18
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