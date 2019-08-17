Galatasaray'da şok istifa!

Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tecrübeli antrenör istifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şaş yaptığı açıklamada "Galatasarayıma hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA...