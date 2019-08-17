Galatasaray'da şok istifa!
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten aynı zamanda Sarı-Kırmızılılar'ın eski futbolcusu olan Hasan Şaş Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Tecrübeli antrenör istifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şaş yaptığı açıklamada "Galatasarayıma hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın." ifadelerini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMA...
- 17.08.2019
- Güncelleme: 17.08.2019 22:18
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray'da şok istifa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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