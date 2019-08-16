Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Galatasaray'ın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinden Necati Ateş ve Hasan Şaş ile Denizlispor tribünleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İşte o görüntüler...
16 Ağustos 2019 Cuma 23:31 Güncelleme: 16.08.2019 23:39
Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

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Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu.

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

İşte o görüntüler...

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