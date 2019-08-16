Galatasaray'da Hasan Şaş ve Necati Ateş ile taraftarlar arasında flaş gerginlik!

Galatasaray'ın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinden Necati Ateş ve Hasan Şaş ile Denizlispor tribünleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İşte o görüntüler...

16 Ağustos 2019 Cuma 23:31 Güncelleme: 16.08.2019 23:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





