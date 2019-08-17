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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Flaş Falcao gelişmesi! 'a müjdeli haber

Flaş Falcao gelişmesi! Galatasaray'a müjdeli haber

'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta maçı kadrosuna alınmayan Kolombiyalı yıldız bu haftada Metz kadrosunda sakatlığı sebep gösterilerek alınmadı.

'ın aylardır peşinde olduğu Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız Metz karşılaşması kadrosuna dahil edilmedi.

Önceki hafta maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Falcao, bu hafta da sakatlığı sebep gösterilerek kadroya alınmadı. Golcü oyuncunun son antrenmanda aldığı darbe sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Monaco'nun yeni transferleri Ben Yedder ve Onyekuru ise maça ilk 11'de başlıyor.

Galatasaray cephesinden Abdurrahim Albayrak dün oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Falcao'nun yüzde 99 ihtimalle bittiğini Galatasaray formasını giyeceğini söylemişti. Falcao'nun önümüz haftaiçi 'a gelmesi bekleniyor.

  1. 17.08.2019
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