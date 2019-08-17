Flaş Falcao gelişmesi! Galatasaray'a müjdeli haber
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Radamel Falcao için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta Lyon maçı kadrosuna alınmayan Kolombiyalı yıldız bu haftada Metz kadrosunda sakatlığı sebep gösterilerek alınmadı.
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız Metz karşılaşması kadrosuna dahil edilmedi.
Önceki hafta Lyon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Falcao, bu hafta da sakatlığı sebep gösterilerek kadroya alınmadı. Golcü oyuncunun son antrenmanda aldığı darbe sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.
Monaco'nun yeni transferleri Ben Yedder ve Onyekuru ise maça ilk 11'de başlıyor.
Galatasaray cephesinden Abdurrahim Albayrak dün oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Falcao'nun yüzde 99 ihtimalle bittiğini Galatasaray formasını giyeceğini söylemişti. Falcao'nun önümüz haftaiçi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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