Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminin en tepesindeki Radamel Falcao ile ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte Denizlispor - Galatasaray maç sonu konuşmaları ve Abdurrahim Albayrak'ın Falcao açıklaması...
16 Ağustos 2019 Cuma 23:19
Güncelleme: 16.08.2019 23:19
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Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takım cephesinden önemli açıklamalar geldi.
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Hugo Rodallega: Hocamız hafta boyunca Galatasaray'ı bize iyi anlattı. Çok güzel çalışmalar, sağlam idmanlar yaptık ve kendimizi hazırladık. Golleri bulduk, şanslıydık ve kazandık.
Deneyimli bir futbolcu olduğum için adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmaya çalıştım. Güzel bir galibiyet aldık, bunu kutlamalıyız ama ligin uzun olduğunu unutmamalıyız.
Falcao ile konuştum çünkü çok iyi arkadaşız. Gelirse kısa sürede adapte olur. Türkiye'ye gelmesini isterim, bunu Falcao'ya da söyledim. Kendi kararı, ailesi var, baskı yapamam.''
Recep Niyaz: Gol anında istediğim yere vurmaya çalıştım ve bunu da başardım. orayı boş gördüm ve vurmaya çalıştım.