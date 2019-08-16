Galatasaray'dan Falcao açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminin en tepesindeki Radamel Falcao ile ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte Denizlispor - Galatasaray maç sonu konuşmaları ve Abdurrahim Albayrak'ın Falcao açıklaması...
16 Ağustos 2019 Cuma 23:19 Güncelleme: 16.08.2019 23:19
Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takım cephesinden önemli açıklamalar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Hugo Rodallega: Hocamız hafta boyunca Galatasaray'ı bize iyi anlattı. Çok güzel çalışmalar, sağlam idmanlar yaptık ve kendimizi hazırladık. Golleri bulduk, şanslıydık ve kazandık.

Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Deneyimli bir futbolcu olduğum için adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmaya çalıştım. Güzel bir galibiyet aldık, bunu kutlamalıyız ama ligin uzun olduğunu unutmamalıyız.

Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Falcao ile konuştum çünkü çok iyi arkadaşız. Gelirse kısa sürede adapte olur. Türkiye'ye gelmesini isterim, bunu Falcao'ya da söyledim. Kendi kararı, ailesi var, baskı yapamam.''

Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Recep Niyaz: Gol anında istediğim yere vurmaya çalıştım ve bunu da başardım. orayı boş gördüm ve vurmaya çalıştım.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN