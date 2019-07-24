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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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’ye kral dairesi

Michael Seri’ye kral dairesi

'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı 'ye sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. Fildişili için Ataköy’de kiralanan 300 m2’lik deniz manzaralı odanın kirası 15 bin euro.

'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı 'ye sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. 1.5 milyon euro'ya kiralanan futbolcu, 300 metrekarelik 1905 numaralı deniz manzaralı odasında kalacak ve 'ne buradan gidip gelecek. Maliyeti günlük 500 euro olan süitte kalacak olan Michael Seri'nin, imza için 'a geldiğinde özel eşyalarını odasına yerleştirdiği, ardından da ülkesine tatile gittiği öğrenildi.

LÜKS SUİTTE YOK YOK
Seri'nin kalacağı lüks odada, deniz manzaralı jakuzili banyo, yatak odası, giyinme bölümleri, sauna ve duş bölümü, çalışma odası, 2 oturma odası bulunuyor. Ayrıca yemek bölümü ve barı bulunan salonu, 3 adet tuvaleti, gerektiğinde bağlanabilen standart yatak odası, dışarıdan da bağlantılı mutfağı ve özel güvenlik hizmeti yer alıyor.

Falcao İstanbul'a daha yakın

  1. 24.7.2019
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