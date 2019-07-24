Michael Seri’ye kral dairesi
Galatasaray'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Michael Seri'ye Ataköy sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. Fildişili için Ataköy’de kiralanan 300 m2’lik deniz manzaralı odanın kirası 15 bin euro.
Galatasaray'ın Fulham'dan bir yıllığına kiraladığı Michael Seri'ye Ataköy sahilde yer alan bir otelde kral dairesi tahsis edildi. 1.5 milyon euro'ya kiralanan futbolcu, 300 metrekarelik 1905 numaralı deniz manzaralı odasında kalacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne buradan gidip gelecek. Maliyeti günlük 500 euro olan süitte kalacak olan Michael Seri'nin, imza için İstanbul'a geldiğinde özel eşyalarını odasına yerleştirdiği, ardından da ülkesine tatile gittiği öğrenildi.
LÜKS SUİTTE YOK YOK
Seri'nin kalacağı lüks odada, deniz manzaralı jakuzili banyo, yatak odası, giyinme bölümleri, sauna ve duş bölümü, çalışma odası, 2 oturma odası bulunuyor. Ayrıca yemek bölümü ve barı bulunan salonu, 3 adet tuvaleti, gerektiğinde bağlanabilen standart yatak odası, dışarıdan da bağlantılı mutfağı ve özel güvenlik hizmeti yer alıyor.
- 24.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Michael Seri’ye kral dairesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.