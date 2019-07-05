Mbaye Diagne yine rahat durmadı!
Afrika Kupası'nın geride kalan bölümünde sadece 17 dakika sahada kalan Diagne ile Senegal Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse arasında sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.
Diagne ile Senegal Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse sert bir tartışma yaşadı.
Cisse'nin, daha fazla süre isteyen Galatasaraylı futbolcuya, "30 gol attığın için burada bizimlesin ama o kadar" cevabını verdiği öğrenildi.
Golcü oyuncunun ise hocasını, Uganda maçında da şans bulamazsa kampı terk etmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.
Cisse daha önceki dönemde de Demba Ba'yı Beşiktaş'ta en iyi olduğu dönemde Süper Lig'de oynadığı için kadroya almamıştı.
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmi karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 14:10
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Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Mbaye Diagne yine rahat durmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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