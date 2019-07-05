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05 Temmuz 2019, Cuma
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yine rahat durmadı!

Mbaye Diagne yine rahat durmadı!

'nın geride kalan bölümünde sadece 17 dakika sahada kalan Diagne ile Senegal arasında sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Diagne ile Senegal sert bir tartışma yaşadı.

Cisse'nin, daha fazla süre isteyen Galatasaraylı futbolcuya, "30 gol attığın için burada bizimlesin ama o kadar" cevabını verdiği öğrenildi.

Golcü oyuncunun ise hocasını, Uganda maçında da şans bulamazsa kampı terk etmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

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Cisse daha önceki dönemde de 'yı 'ta en iyi olduğu dönemde 'de oynadığı için kadroya almamıştı.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan , formasıyla 17 resmi karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 14:10
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