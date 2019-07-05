Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...

Transfer döneminde Galatasaray'la da ismi anılan Ribery, geleceği hakkında konuştu.

Avrupa'dan çok sayıda teklif aldığını söyleyen Ribery, "Avrupa'dan çok sayıda teklif aldım ama henüz kararımı verdim. 2 hafta içinde hangi takıma gideceğim konusunda karar vereceğim. Burada çünkü sadece kendimi değil, ailemi de düşünmek zorundayım." dedi.



FRANCK RIBERY, GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Öte yandan France Football, Ribery'nin yeni sezonda hangi takıma gideceği yönünde olasılıkları yazdı. İhtimaller arasında Fransız futbolcunun Marsilya'ya dönüşünün yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olasılıklarını da göz önünde bulundururken, yıldız futbolcuya buradan gelen teklifler olduğu öğrenildi.

Fransız basını Ribery'nin kariyerine devam edebileceği kulüpler arasında bir diğer seçeneğin ise Galatasaray olduğunu yazdı.