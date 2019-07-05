Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmayan ve ayrılma kararı alan Franck Ribery, geleceğiyle ilgili konuştu. Çin veya Katar'a gideceği iddia edilen yıldız futbolcu Avrupa'dan da çok sayıda teklif aldığını söyledi. Adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli yıldız, "Avrupa'dan teklifler var. 2 hafta içinde karar vereceğim" dedi.
Transfer döneminde Galatasaray'la da ismi anılan Ribery, geleceği hakkında konuştu.
Avrupa'dan çok sayıda teklif aldığını söyleyen Ribery, "Avrupa'dan çok sayıda teklif aldım ama henüz kararımı verdim. 2 hafta içinde hangi takıma gideceğim konusunda karar vereceğim. Burada çünkü sadece kendimi değil, ailemi de düşünmek zorundayım." dedi.
FRANCK RIBERY, GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?
Öte yandan France Football, Ribery'nin yeni sezonda hangi takıma gideceği yönünde olasılıkları yazdı. İhtimaller arasında Fransız futbolcunun Marsilya'ya dönüşünün yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olasılıklarını da göz önünde bulundururken, yıldız futbolcuya buradan gelen teklifler olduğu öğrenildi.
Fransız basını Ribery'nin kariyerine devam edebileceği kulüpler arasında bir diğer seçeneğin ise Galatasaray olduğunu yazdı.
- 05.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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