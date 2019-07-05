Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...

Fransızlar 'a transferi duyurdu! ... Son dakika haberleri...

Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...

ile sözleşmesini uzatmayan ve ayrılma kararı alan , geleceğiyle ilgili konuştu. Çin veya 'a gideceği iddia edilen yıldız futbolcu Avrupa'dan da çok sayıda teklif aldığını söyledi. Adı ile de anılan tecrübeli yıldız, "Avrupa'dan teklifler var. 2 hafta içinde karar vereceğim" dedi.

döneminde 'la da ismi anılan Ribery, geleceği hakkında konuştu.

Avrupa'dan çok sayıda teklif aldığını söyleyen Ribery, "Avrupa'dan çok sayıda teklif aldım ama henüz kararımı verdim. 2 hafta içinde hangi takıma gideceğim konusunda karar vereceğim. Burada çünkü sadece kendimi değil, ailemi de düşünmek zorundayım." dedi.

FRANCK RIBERY, GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Öte yandan France Football, Ribery'nin yeni sezonda hangi takıma gideceği yönünde olasılıkları yazdı. İhtimaller arasında Fransız futbolcunun Marsilya'ya dönüşünün yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve olasılıklarını da göz önünde bulundururken, yıldız futbolcuya buradan gelen teklifler olduğu öğrenildi.

Fransız basını Ribery'nin kariyerine devam edebileceği kulüpler arasında bir diğer seçeneğin ise Galatasaray olduğunu yazdı.

Galatasaray'dan yeni sezon klibi | Video haber

  1. 05.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN