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04 Temmuz 2019, Perşembe
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futbola veda etti

Arjen Robben futbola veda etti

Hollandalı efsane futbolcu , futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Son olarak 'te forma giyen yıldız futbolcu boşa çıkmasının ardından birçok teklif almasına rağmen emekli oldu. Robben'in beklenmedik vedası ise futbolseverleri üzdü.

ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız , aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.
Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün listesinde yer alan 35 yaşındaki Robben, yeşil sahalara veda etti. Futbol kariyeri başarılarla dolu olan yıldız futbolcunun bu kararı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Arjen Robben kimdir?
Hollanda ekiplerinden Groningen'de futbol hayatına başlayan Arjen Robben, daha sonra sırasıyla PSV, , ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Hollandalı yıldız kariyerinde 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, 2 Premier Lig, 1 Hollanda Ligi, 1 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

Futbol kariyerinde 614 mücadeleye çıkan Arjen Robben, 210 fileleri havalandırırken, 162 kez de asist yaptı.
  1. 04.07.2019
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