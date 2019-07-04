Arjen Robben futbola veda etti
Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Son olarak Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu boşa çıkmasının ardından birçok teklif almasına rağmen emekli oldu. Robben'in beklenmedik vedası ise futbolseverleri üzdü.
Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün listesinde yer alan 35 yaşındaki Robben, yeşil sahalara veda etti. Futbol kariyeri başarılarla dolu olan yıldız futbolcunun bu kararı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
Arjen Robben kimdir?
Hollanda ekiplerinden Groningen'de futbol hayatına başlayan Arjen Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Hollandalı yıldız kariyerinde 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, 2 Premier Lig, 1 Hollanda Ligi, 1 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.
Futbol kariyerinde 614 mücadeleye çıkan Arjen Robben, 210 fileleri havalandırırken, 162 kez de asist yaptı.
- 04.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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