Galatasaray lige döndü
17 Mayıs 2019, Cuma
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lige döndü

Galatasaray lige döndü

?Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci 'nı kazanan , 'in 33'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci 'nı kazanan , 'in 33'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan kupa finaline ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada koşu çalışmaları yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 16.05.2019
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