Benfica Galatasaray maçına hazır
13 Şubat 2019, Çarşamba
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maçına hazır

Benfica Galatasaray maçına hazır

32 Turu ilk maçında 'a konuk olacak olan Portekiz temsilcisi , Stadı'nda yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

ile yarın Stadyumu'nda 32 Turu ilk maçına çıkacak olan , bu maçın hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışıldı. Benfica'nın Galatasaray karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Vlachodimas - Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro - Salvio, Samaris, Gabriel, Rafa Silva - Joao Felix, Seferovic. Benfica'da Jardel, Jonas, Grimaldo ve Pizzi'nin sakatlıkları bulunuyor.

  1. 13.2.2019 21:10
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