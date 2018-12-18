Galatasaray RB Leipzig ile özel maç oynayacak
18 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray RB Leipzig ile özel maç oynayacak

, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak günü TSİ 17.00'de başlayacak.

, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak 2019 Çarşamba günü 'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını ilk üç gün 'da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü 'ya geçecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya'ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig'de yapacak.

  1. 18.12.2018 17:21
  2. Güncelleme: 18.12.2018 17:21
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