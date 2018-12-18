Galatasaray RB Leipzig ile özel maç oynayacak
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını ilk üç gün İstanbul'da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya'ya geçecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya'ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig'de yapacak.
- 18.12.2018 17:21
- Güncelleme: 18.12.2018 17:21
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Galatasaray RB Leipzig ile özel maç oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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