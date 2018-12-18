Ozan Kabak elden kaçıyor! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozan Kabak'ın devre arasında İngiliz devine transfer olacağı iddia edildi.
18 Aralık 2018 Salı, 11:22:14
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Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başlıyor.
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Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig devi, 20 milyon euro değer biçilen Ozan Kabak'ı 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Ocak ayında kadrosuna katacak.
Napoli'den Koulibaly ve Leicester City'den Maguire ile ilgilenen United menajeri Jose Mourinho, savunmaya yapacağı genç oyuncu takviyesinde ise Ozan Kabak ile Porto'dan Eder Militao isimleri üzerinde duruyor.
United, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli menajerle devam edilmesi halinde Ozan için harekete geçecek.
Galatasaray'ın genç savunmacısı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 16 maça çıktı.