Sırat köprüsü – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Sırat köprüsü

    Sırat köprüsü

    Cuma günü ’yi ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 4 gün sonra ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. iki maçtan galibiyetle ayrılarak lig ve Avrupa’da iddiasını korumak istiyor

    'ın 5 gün içerisinde çok önemli iki maça çıkacak. Geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatya'ya deplasmanda yenilerek liderliğini bırakıp 3. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılı takım Cuma günü ile evinde karşılaşacak. Bu maçtan 4 gün sonra ise 04'e konuk olacak. 5 gün içinde 'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kaderini tayin edecek iki önemli maça çıkacak olan 'da sıkı yönetim ilan edildi.

    PARALARI ÖDENECEK
    Futbolcularının konsantrasyon problemi yaşamasını istemeyen , Florya'da kuş uçurtmuyor. Ayrıca milli takım arasına kadar Florya Tesisleri'ne ziyaret yasağı getirildi. Takım, hazırlıklarını sürdürürken, yönetimi de boş durmuyor. Sarı-kırmızılı futbolculara maaşları ve daha önce hak etmiş oldukları maç başı primlerin ödemesi yapılacak. Futbolculara yaklaşık 2 milyon dolar ödeme yapılarak moral verilecek.

    EKSTRA PRİM YOK
    Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlemezken, her futbolcu sözleşmesinde yer alan puan başı primlerini alacak. Ancak Aslantepe'deki derbinin zaferle atlatılması halinde futbolculara bir sürpriz yapılabile

    Savaş ÇORLU
    1. 31.10.2018
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