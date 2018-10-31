Sırat köprüsü
Cuma günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 4 gün sonra ise Schalke ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cimbom iki maçtan galibiyetle ayrılarak lig ve Avrupa’da iddiasını korumak istiyor
PARALARI ÖDENECEK
Futbolcularının konsantrasyon problemi yaşamasını istemeyen Fatih Terim, Florya'da kuş uçurtmuyor. Ayrıca milli takım arasına kadar Florya Tesisleri'ne ziyaret yasağı getirildi. Takım, hazırlıklarını sürdürürken, Mustafa Cengiz yönetimi de boş durmuyor. Sarı-kırmızılı futbolculara maaşları ve daha önce hak etmiş oldukları maç başı primlerin ödemesi yapılacak. Futbolculara yaklaşık 2 milyon dolar ödeme yapılarak moral verilecek.
EKSTRA PRİM YOK
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlemezken, her futbolcu sözleşmesinde yer alan puan başı primlerini alacak. Ancak Aslantepe'deki derbinin zaferle atlatılması halinde futbolculara bir sürpriz yapılabile
Savaş ÇORLU
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
Yorum
eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
Yorum
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