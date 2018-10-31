Galatasaraya derbi öncesi 4 müjde!

Derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konu, sakat futbolcuların durumu...
31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:04:49
Güncelleme: 00:06:41
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Sarı-Kırmızılılar'a dün 4 müjdeli haber birden geldi. Büyük oranda iyileşen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Onyekuru ve Feghouli takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
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4 futbolcunun da bugün takımla çalışması bekleniyor. Hafif sorunları bulunan Belhanda ve Linnes de idmanın tamamında yer aldı.
Fizyoterapist eşliğinde çalışan Fernando'nun ise derbiye yetişme ihtimali oldukça düşük gözüküyor.
Sakatlara mesaj verdi!
Teknik? direktör Fatih Terim'in sakatlığı olmasına rağmen Fernando, Onyekuru, Feghouli, Serdar ve Eren'i Malatya'ya götürmesi dikkat çekmişti.
Herkes "Takımdaşlık duygusu için böyle bir karar aldı" yorumunu yapmıştı. Ancak Terim'in sakat isimlere ceza vermek için bu uygulamaya gittiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)