Dev avcısı Malatya!
Geçen sezon 2-1 yendiği Cimbom’u yine devirmeyi başaran Malatya, daha önce F.Bahçe ve Trabzon’u da puansız yolladı.
15 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE
Malatya'daki dev maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi sarı- kırmızılı taraftarlar satışa sunulan biletlerin tamamını tüketirken, 15 bin 348 biletli futbolsever tribünde yer aldı. Malatyalı taraftarlar, güçlü rakipleri karşısında gelen galibiyetle birlikte büyük bir coşku yaşadı. G.Saray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
MALATYA'NIN GÖBEĞİ ASLAN
Malatyaspor'un iki stoperinin G.Saray alt yapısından yetişmesi dikkat çekti. Sadık Çiftpınar ve Murat Akça, 90 dakika görev yaptı. Murat 2008-10, Sadık 2010-13 yılları arasında altyapıda forma giydi.
- 29.10.2018
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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