Dev avcısı Malatya! – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Dev avcısı Malatya!

    Dev avcısı Malatya!

    Geçen sezon 2-1 yendiği Cimbom’u yine devirmeyi başaran Malatya, daha önce F.Bahçe ve ’u da puansız yolladı.

    Y.Malatya, geçen sezon yükseldiği ligde, şimdiye kadar iç sahada Büyükler'in korkulu rüyası oldu. Malatya, G.Saray'ı da eli boş gönderip 4 büyüklere karşı oynadığı 6 maçta sadece bir kez kaybetti. Cimbom'u geçen sezon evinde 2-1 yenen Malatya, F.Bahçe'ye karşı geçen sezon mağlup olurken, bu sezon ise 1-0 kazandı. Yine Malatya'da Trabzon'u da 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'la 0-0 kaldı. Bu 6 maçta 4 kez kalesini gole kapatırken, 3 gol yedi. Bu sezon evinde 3 galibiyette; F.Bahçe ve 'yi 1-0, G.Saray'ı da 2-0 yendi.

    15 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE
    Malatya'daki dev maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi sarı- kırmızılı taraftarlar satışa sunulan biletlerin tamamını tüketirken, 15 bin 348 biletli futbolsever tribünde yer aldı. Malatyalı taraftarlar, güçlü rakipleri karşısında gelen galibiyetle birlikte büyük bir coşku yaşadı. G.Saray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

    MALATYA'NIN GÖBEĞİ ASLAN
    Malatyaspor'un iki stoperinin G.Saray alt yapısından yetişmesi dikkat çekti. Sadık Çiftpınar ve Murat Akça, 90 dakika görev yaptı. Murat 2008-10, Sadık 2010-13 yılları arasında altyapıda forma giydi.
    1. 29.10.2018
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