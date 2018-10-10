Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon lira
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon lira

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon lira

    Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

    Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu bildirdi.

    Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan 'ın alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı.

    Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı kaydedildi.

    Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.

    1. 10.10.2018 15:19
    2. Güncelleme: 10.10.2018 15:35
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