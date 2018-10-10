Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon lira
Galatasaray Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu bildirdi.
Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı.
Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı kaydedildi.
Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.
- 10.10.2018 15:19
- Güncelleme: 10.10.2018 15:35
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"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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