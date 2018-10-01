Garry Rodrigues İspanya yolcusu
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    yolcusu!

    Garry Rodrigues İspanya yolcusu!

    , bu sezon oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Rodrigues’e talip oldu. ekibin, ocak ayında ’ın kapısını çalacağı bildirildi.

    Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve oynadığı 7 karşılaşmada 3 müthiş gol atmayı başaran yıldız futbolcu, İngiliz ekiplerinin ardından 'da da aranan isim oldu. 'i 'in kadrosuna katmak istediği ifade edildi. 'da yayın yapan Sport Mediaset adlı internet sitesi, habere geniş yer ayırırken ekibin, 27 yaşındaki futbolcuyu etmek için oldukça kararlı olduğunu vurguladı. Haberde, Villarreal'in Rodrigues'i ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü. Yönetimin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisini 15 milyon euro olarak belirlediği ifade edilmişti.

    MAAŞINA ZAM YAPILDI
    G.Saray, Garry Rodrigues'i Ocak 2017'de 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle PAOK'tan kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun maaşı, etkili performansının ardından geçtiğimiz günlerde 1.350 milyon euro'dan 1.9 milyon euro'ya çıkarılmıştı.

    1. 1.10.2018
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