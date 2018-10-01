Garry Rodrigues İspanya yolcusu!
Villarreal, bu sezon oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Rodrigues’e talip oldu. İspanyol ekibin, ocak ayında Galatasaray’ın kapısını çalacağı bildirildi.
MAAŞINA ZAM YAPILDI
G.Saray, Garry Rodrigues'i Ocak 2017'de 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle PAOK'tan kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun maaşı, etkili performansının ardından geçtiğimiz günlerde 1.350 milyon euro'dan 1.9 milyon euro'ya çıkarılmıştı.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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