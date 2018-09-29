Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    - BB Erzurumspor | ÖZET

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - BB Erzurumspor | ÖZET

    Ligin dibindeki Dadaş karşısında birçok pozisyon kaçırıp maçı zora sokan G.Saray, ’la fişi çekti...

    Spor Toto 'de , sahasında Büyükşehir Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarı önünde maça hızlı başladı. Henüz 2. dakikada 'un kullandığı frikik atışında top yan direğe çarpıp auta gitti. Sonrasında Ndiaye, Rodrigues ve Emre Akbaba üst üste girdikleri müsait pozisyonları değerlendiremeyince devre golsüz kapandı. İkinci yarıda Terim, Onyekuru'yu da sahaya sürdü. Galibiyet için yüklenen , aradığı golü 74'te buldu. Sağ kanattan 'ın yaptığı ortada topa ön direkte Brezilyalı stoper kafayla dokundu. Günün başarılı ismi kaleci Sehic bu pozisyonda çaresiz kaldı: 1-0. Sonrasında Erzurumspor'un çabaları sonuç vermedi. da farkı artıramayınca maç böyle sona erdi. Cimbom bu galibiyetle puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesi de moral depoladı.

    23'TE 22 OLDU
    Cimbom, Stadyumu'nda oynadığı son 22 maçının 21'ini kazandı ve sadece 1 beraberlik aldı. yönetiminde ligde Aslantepe'de 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takım bu periyotta attığı 34 gole karşılık akan oyunda rakiplerine hiç geçit vermedi, sadece 2'si penaltıdan 2'si duran toptan 4 gol yedi.

    1. 29.9.2018
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