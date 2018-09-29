Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Büyükşehir Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarı önünde maça hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Maicon'un kullandığı frikik atışında top yan direğe çarpıp auta gitti. Sonrasında Ndiaye, Rodrigues ve Emre Akbaba üst üste girdikleri müsait pozisyonları değerlendiremeyince devre golsüz kapandı. İkinci yarıda Terim, Onyekuru'yu da sahaya sürdü. Galibiyet için yüklenen Aslan, aradığı golü 74'te buldu. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada topa ön direkte Brezilyalı stoper kafayla dokundu. Günün başarılı ismi kaleci Sehic bu pozisyonda çaresiz kaldı: 1-0. Sonrasında Erzurumspor'un çabaları sonuç vermedi. Galatasaray da farkı artıramayınca maç böyle sona erdi. Cimbom bu galibiyetle puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesi de moral depoladı.



23'TE 22 OLDU

Cimbom, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 22 Süper Lig maçının 21'ini kazandı ve sadece 1 beraberlik aldı. Fatih Terim yönetiminde ligde Aslantepe'de 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takım bu periyotta attığı 34 gole karşılık akan oyunda rakiplerine hiç geçit vermedi, sadece 2'si penaltıdan 2'si duran toptan 4 gol yedi.