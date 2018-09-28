Galatasarayda penaltı isyanı! VAR... - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...

    Galatasaray - Erzurumspor maçında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Taraftarlar bu karara sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

    28 Eylül 2018 Cuma, 21:17:46 Güncelleme: 21:18:20
    Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
    • 1
    • 11
    Galatasarayda penaltı isyanı! VAR...

    Galatasaray - Erzurumspor maçında 41. dakikada VAR sistemi tarafından incelenen bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy devam kararı verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
    • 2
    • 11
    Galatasarayda penaltı isyanı! VAR...

    Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu karara sert tepki gösterdi. (*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
    • 3
    • 11
    Galatasarayda penaltı isyanı! VAR...

    İŞTE O YORUMLAR:

    -Şu Pozisyona Penaltı vermeyen hakem düdüğü assın!

    Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
    • 4
    • 11
    Galatasarayda penaltı isyanı! VAR...

    -Penaltı değil Rodrigues'in sarı görmesi lazım!

    Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
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    • 11
    Galatasarayda penaltı isyanı! VAR...

    -Garry Rodrigues'in pozisyonuna penaltı diyenler, güncel penaltı kuralından haberdar olmayanlardır. Yeni kuralda, çektiğin formanın vücuttan tam çıkması gerekiyor.

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