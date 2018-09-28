Galatasarayda penaltı isyanı! VAR... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
Galatasaray - Erzurumspor maçında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Taraftarlar bu karara sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
28 Eylül 2018 Cuma, 21:17:46
Güncelleme: 21:18:20
Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
Galatasaray - Erzurumspor maçında 41. dakikada VAR sistemi tarafından incelenen bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy devam kararı verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu karara sert tepki gösterdi. (*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)
Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
İŞTE O YORUMLAR:
-Şu Pozisyona Penaltı vermeyen hakem düdüğü assın!
Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
-Penaltı değil Rodrigues'in sarı görmesi lazım!
Galatasaray'da penaltı isyanı! VAR...
-Garry Rodrigues'in pozisyonuna penaltı diyenler, güncel penaltı kuralından haberdar olmayanlardır. Yeni kuralda, çektiğin formanın vücuttan tam çıkması gerekiyor.