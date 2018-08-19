Oyuncular için Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp başkanı Mustafa Cengiz hazır bulundu.

Toplantının başında bir konuşma yapan başkan Mustafa Cengiz, "Emre Akbaba, çok zorlu ve meşakkatli bir yolun sonunda yanımızda oturuyor. Fatih Terim hocamız incelik gösterdi, yarın zorlu bir maçımız var ama oyuncuları buraya gönderme nezaketinde bulundu. Hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Henry Onyekuru'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Cengiz, "Henry çok genç ve değerli bir oyuncu. Umarım sadece kiralık değil ömür boyu bizimle olur. Türk ve dünya futboluna çok şey katacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Muğdat Çelik'in isminin Anadolu'da Mikdad diye anıldığını ve bu adın önemli bir din büyüğüne ait olduğunu dile getiren başkan Cengiz, Yuto Nagatomo'nun, Japonya Büyükelçisi'nin tavsiyesiyle iyi niyet elçisi olacağını söyledi.

EMRE AKBABA: "HAYALİMİ YAŞAMAMA AZ KALDI"

Galatasaray'ın uzun bir transfer sürecinin ardından dün akşam İstanbul'a getirdiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Birkaç sene önce Türk Telekom Stadı'nın önünde Galatasaray formalı olarak çektirdiği fotoğrafı ile ilgili soruya cevap veren Emre Akbaba, "Trabzonspor maçıydı. O maçtan sonra şampiyonluk kutlamaları olmuştu. Hoca da Fatih Terim'di. Tribünde maçı izlerken, 90 dakikanın tamamında o sahada olmanın hayalini kurdum ve bu hayali yaşamama az kaldı." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında heyecanlı olduğu gözlenen genç futbolcu, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Buraya gelmemde emeği olan Mustafa Cengiz başkanıma, Abdürrahim Albayrak'a ve Fatih Terim hocama çok teşekkür ediyorum. Taraftarın ilgisini gördüm. Parçalı formayı giyip bu ilgiye karşılık vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM GÖNLÜM GALATASARAY'DAYDI"

Son iki günün kendisi için çok yoğun geçtiğini söyleyen genç futbolcu, Galatasaray'a transferi konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son iki gün benim için de çok yoğun geçti. Kulübümle istişare ettik. Galatasaray'a gelmek istediğimi belirttim ve bunda ısrarcı oldum. O yüzden bugün buradayım. Alanya'da uzun yıllar forma giydim. İki şampiyonluk yaşadık. Kulübüme para kazandırmak istiyordum. Galatasaray bütün kupaları hedefleyen bir takım. Benim de hedefim kupalar kazanmak. Buradan ayrılacaksam da kulübüme para kazandırarak ayrılmak istiyorum. Fenerbahçe ve Başakşehir büyük kulüpler. Onlarla da görüştüm ama benim gönlüm Galatasaray'daydı. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum."

NAGATOMO: "İNANILMAZ BİR TARAFTARIMIZ VE İNANILMAZ BİR HOCAMIZ VAR"

Geride kalan sezonun devre arasında İtalyan ekibi Inter'den kiralanan ve beğenilen performansı sonrası bonservisiyle transfer edilen Japon oyuncu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı ekipte devam ediyor olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Galatasaray'da devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Nagatomo, "Geçen sezon 4 ay oynadım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm. İnanılmaz bir taraftarımız ve inanılmaz bir hocamız var. Tekrar burada oynayacağım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu Onyekuru da yaptığı açıklamada, gelişimi açısından önemli bir takıma geldiğinin altını çizerek, "Galatasaray'a geldiğim için mutluyum. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en tanınmış kulüplerinden birindeyim. Çok tanınmış ve tecrübeli bir hocamız var. Benim gibi genç bir oyuncu için Galatasaray, kariyer anlamında çok önemli. Gelişimimde burası önemli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muğdat Çelik ise, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. 80 milyonda kime sorsanız buraya gelmek ister. Çok güzel bir aile ortamı var, umarım başarılı olurum." açıklamasında bulundu.

İmza töreninin ardından futbolcular, basın mensuplarına birlikte poz verdi.