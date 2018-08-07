Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    : Sorumluluk benim!

    Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!

    Final karşılaşmasına 'ın Dany'nin Rodrigues'i düşürdüğü pozisyon sonrası verdiği damga vurdu.

    Final karşılaşmasına 'ın Dany'nin Rodrigues'i düşürdüğü pozisyon sonrası verdiği damga vurdu. O pozisyon için VAR'ın başında oturan 'ın sarı kartın yanlış olduğuna karar verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine VAR'dan görüntüyü tekrar izleyen Çakır'ın ise kararında ısrarcı olarak "Sorumluluk bende" dediği bildirildi. Öte yandan otoriteler, pozisyon için kartın kırmızı olması gerektiği görüşünde birleştiler. "'da ilk defa VAR uygulandı. Onda da yanlış uygulandı. Dany son adamdı. Diğer Akhisarlı futbolcu hızını almış Rodrigues'e yetişemezdi. Kırmızı kart olmalıydı" derken, da "VAR sistemi, karar net yanlışsa devreye giriyor. Ancak hakem Çakır sarı da ısrar etti. VAR'a gerek kalmaksızın bu pozisyon çıplak gözle kırmızı olmalıydı. Bu karar VAR'ın daha ilk maçta olumlu kabulünü sıkıntıya soktu" ifadesini kullandı.

    1. 7.8.2018
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