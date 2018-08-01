Takası geri çevirdi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Takası geri çevirdi

    Takası geri çevirdi
    'da gözden çıkarılan Maicon'a talip olan Sporting'in takas teklifinde bulunduğu öğrenildi. Portekiz ekibi, Sambacıya karşılık, Petrovic, Wendel, Cesar, Mane, Doumbia ve Castaignos'u önerdi. Galatasaray yönetimi ise 5 milyon euro satış rakamı belirlediği için takas teklifini kabul etmedi.
    1. 1.8.2018
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