Kendini göster zammı kap! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Kendini göster zammı kap!

    Kendini göster zammı kap!

    Yeni sözleşme ve ücretinde iyileştirme bekleyen ’e bu yanıt verildi.

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'ün menajeri, yeni mukavele için yönetimi sıkıştırıyor. Ancak gurbetçi oyuncuya yine sezon sonu işaret edildi. Abdürrahim Albayrak'ın görüşmeye gelen Sinan'ın menajerine, "Bizim şartlarımız belli. Sizin istediğiniz şartlarda sözleşme ancak sezon sonunda olabilir. O da performansa bağlı" yanıtını verdiği bildirildi. Yani Sinan, yeni kontrat ve zammı kendi performansı ile belirleyecek! Gümüş halen 650 bin euro garanti ücret ve maç başına 7 bin euro'ya oynuyor. Sinan'ın geçen sezonki grafiğini sürdürmesi halinde takımda kontratının uzatılması bekleniyor.
    1. 20.7.2018
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