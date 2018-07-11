Galatasaray'dan bir transfer daha! Abdürrahim Albayrak: "Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık"

Yerli kaleci arayan Galatasaray Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı. 23 yaşındaki kaleci için Karabük'e 1 milyon TL bonservis verileceği belirtildi. Dün Abdurrahim Albayrak'ın resmen açıkladığı Çağlar, Muslera'nın arkasında bekleyecek. Buca ve Elazığ formaları da eldiven geçen sezon 12 karşılaşmada 37 gol gördü kalesinde...