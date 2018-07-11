Galatasaray'dan bir transfer daha! Abdürrahim Albayrak: "Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık" – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    'dan bir transfer daha! Abdürrahim Albayrak: " ile anlaştık"

    Galatasaray'dan bir transfer daha! Abdürrahim Albayrak: "Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık"

    yöneticisi Abdürrahim Albayrak, 'un 23 yaşındaki kalecisi ile anlaştıklarını açıkladı.

    Yerli kaleci arayan ile anlaştı. 23 yaşındaki kaleci için Karabük'e 1 milyon TL bonservis verileceği belirtildi. Dün 'ın resmen açıkladığı Çağlar, Muslera'nın arkasında bekleyecek. Buca ve Elazığ formaları da eldiven geçen sezon 12 karşılaşmada 37 gol gördü kalesinde...

    1. 10.7.2018 18:51
    2. Güncelleme: 11.7.2018 08:37
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