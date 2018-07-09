Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue tutuklandı
Futboldan ayrıldıktan sonra uzun süredir özel hayatında sorun yaşayan ve maddi anlamda zor günler geçiren Eboue, Londra'da önceki gece tutuklandı.
Futboldan ayrıldıktan sonra uzun süredir özel hayatında sorun yaşayan ve maddi anlamda zor günler geçiren Eboue, Londra'da önceki gece tutuklandı. Daily Mirror'un haberine göre, Londra'da tutuklanan Eboue bir polis karakoluna götürüldü. Eboue'nin neden tutuklandığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
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