Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue tutuklandı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Galatasaraylı eski futbolcu tutuklandı

    Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue tutuklandı

    ayrıldıktan sonra uzun süredir özel hayatında sorun yaşayan ve maddi anlamda zor günler geçiren Eboue, 'da önceki gece tutuklandı.

    ayrıldıktan sonra uzun süredir özel hayatında sorun yaşayan ve maddi anlamda zor günler geçiren Eboue, 'da önceki gece tutuklandı. 'un haberine göre, Londra'da tutuklanan Eboue bir polis karakoluna götürüldü. Eboue'nin neden tutuklandığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

    1. 9.7.2018
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