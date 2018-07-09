Galatasaraylı eski futbolcu Emmanuel Eboue tutuklandı

Futboldan ayrıldıktan sonra uzun süredir özel hayatında sorun yaşayan ve maddi anlamda zor günler geçiren Eboue, Londra'da önceki gece tutuklandı. Daily Mirror'un haberine göre, Londra'da tutuklanan Eboue bir polis karakoluna götürüldü. Eboue'nin neden tutuklandığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.