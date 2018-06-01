İşte Fatih Terim'in transfer listesi
Sarı-kırmızılılar, orta saha için Adrien Thomasson (24) ve İsmail Bennacer (21), kanatlar için Emre Mor (20) ve Trezeguet (23), hücum hattı için de Ahmed Musa (25) girişimlerini
UEFA'NIN transfer konusunda vereceği karara göre Rodrigues'i satma ihtimali olan Galatasaray, bu oyuncunun yerine Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı 20 yaşındaki Emre Mor ve Kasımpaşa'nın 1994 doğumlu yıldızı Trezeguet ile ilgileniyor. Gomis'i yeni sezonda alternatifsiz bırakmak istemeyen sarıkırmızılıların hücum hattı için düşündüğü isim ise Ahmed Musa. Bonservisi Leicester City'de olan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun kiralama maliyeti 3.5 milyon Euro.
AHMED MUSA
Santrfor olmasının yanı sıra orta sahanın üç bölgesinde de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da 16 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı.
EMRE MOR
Celta Vigo'da 25 maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak 781 dakika süre alan 20 yaşındaki Emre, 2016-2017 sezonunda Dortmund'ta ise 19 maçta 1 gol, 2 asistle 676 dakika oynamıştı. (SABAH)
- 31.5.2018 23:23
- Güncelleme: 1.6.2018 01:31
-
Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
-
Fenerbahçe'de tarihi kongre
Toplam 1
Yorum
sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
-
Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
İşte Fatih Terim'in transfer listesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.