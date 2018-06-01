İşte Fatih Terim'in transfer listesi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    İşte 'in listesi

    İşte <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> listesi

    Sarı-kırmızılılar, orta saha için (24) ve İsmail Bennacer (21), kanatlar için Emre Mor (20) ve Trezeguet (23), hücum hattı için de (25) girişimlerini

    Orta sahanın merkezinde görev yapan Donk, , Selçuk ve Tolga'nın sağ ayaklı olması nedeniyle Galatasaray, bu mevki için listesine iki sol ayağı dahil etti. 7 gol, 4 asistle Fransa'da Nantes formasıyla başarılı bir sezon geçiren 1994'lü ve Empoli'nin İtalya'da Serie A'ya yükselmesini sağlayan 1997 doğumlu İsmael Bennacer gündeme geldi.
    RODRİGUES'İN YERİNE 2 ADAY
    'NIN konusunda vereceği karara göre Rodrigues'i satma ihtimali olan , bu oyuncunun yerine Terim'in 'a kazandırdığı 20 yaşındaki Emre Mor ve Kasımpaşa'nın 1994 doğumlu yıldızı Trezeguet ile ilgileniyor. Gomis'i yeni sezonda alternatifsiz bırakmak istemeyen sarıkırmızılıların hücum hattı için düşündüğü isim ise Ahmed Musa. Bonservisi Leicester City'de olan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun kiralama maliyeti 3.5 milyon Euro.

    AHMED MUSA
    Santrfor olmasının yanı sıra orta sahanın üç bölgesinde de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da 16 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı.

    EMRE MOR
    Celta Vigo'da 25 maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak 781 dakika süre alan 20 yaşındaki Emre, 2016-2017 sezonunda Dortmund'ta ise 19 maçta 1 gol, 2 asistle 676 dakika oynamıştı. (SABAH)
    1. 31.5.2018 23:23
    2. Güncelleme: 1.6.2018 01:31
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