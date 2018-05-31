Fatih Terim onay verdi Trezaguet geliyor



MURAT DEMİRYAS / ÇOK İŞ YAPAR

Trezeguet transfer edildiğinde lakabıyla dikkat çekmişti. Ancak ligin başlamasıyla hücum hattındaki skorer kimliği ön plana çıktı. Her hücum oyuncusunda aranan bitiricilik özelliğine her mesafeden kaleye çektiği etkili şutları ekleyince Trezeguet, futbol kariyerinin en verimli dönemini Türkiye'de geçirdi diyebiliriz. Mısırlı'nın takım arkadaşlarına iyi servisler yaptığı da unutulmamalı. Kasımpaşa'daki gibi kadro-teknik adam uyumunu yakalarsa ligdeki başka takımlarda da çok iş yapar.