Galatasaray'dan sürpriz girişim... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, bir yandan Nagatomo, Denayer gibi isimleri elinde tutmak isterken bir yandan da 8 numara açığını kapatmanın planlarını yapıyor.