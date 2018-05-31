Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer

    Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer

    Galatasaray 21. şampiyonluğu kutlarken 22.'si için de kolları sıvadı. Pazartesi günü başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, yeni sezona dair raporunu verdi. İki saat süren zirvenin perde arkasına ulaştık. İç ve dış transfere dair taleplerini anlatan Terim, "Hiç transfer yapamasak da biz G.Saray'ı ana hedefi olan şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden geleni yaparız" dedi. Terim'in verdiği rapora göre sarı kırmızılılar 8 oyuncu ile vedalaşırken 3 yeni oyuncu alacak. (Hürriyet)

    1. 31.5.2018 15:22
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