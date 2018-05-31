Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Galatasaray 21. şampiyonluğu kutlarken 22.'si için de kolları sıvadı. Pazartesi günü başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, yeni sezona dair raporunu verdi. İki saat süren zirvenin perde arkasına ulaştık. İç ve dış transfere dair taleplerini anlatan Terim, "Hiç transfer yapamasak da biz G.Saray'ı ana hedefi olan şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden geleni yaparız" dedi. Terim'in verdiği rapora göre sarı kırmızılılar 8 oyuncu ile vedalaşırken 3 yeni oyuncu alacak. (Hürriyet)
- 31.5.2018 15:22
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Yararlanılamayan oyuncular gönd. 3 mevkiye geleceği olan genç oyuncu alınmalı kesinlikle pahalı yaşlı oyuncu alınmamalı,bu sene için.
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut şartlara göre G.sarayın bir stoper,bir orta saha birde forvete 3 tane genç oyuncu alıp mevcut kadroyu koruması yeterli olacaktır.
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Toplam 12
Yorum
en az 30 milyon 30 milyondan aşağı kesinlikle kabul edilemez.
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