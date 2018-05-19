Vadistanbul’a dev ekran – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’a dev ekran

    Vadistanbul’a dev ekran
    Yönetimi, 'daki taraftarlar için Stadı'nın yanındaki 'a dev ekran kuracak. 15 bin kişilik alana yerleştirilecek 144 metrekarelik dev LED ekranda sarı-kırmızılılar toplu olarak şampiyonluk maçını izleyip, coşkuya ortak olacaklar. Galatasaray şampiyon olursa alanda havai fişek gösterisi yapılacak.
    1. 19.5.2018
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