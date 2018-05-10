Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Burak Elmas istifa etti! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da yönetim kurulu üyesi istifa etti!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da yönetim kurulu üyesi <a href="/index/burak-elmas?id=6e351390-53b1-4e73-ba46-5971eebd8fcd" class="" rel="tag">Burak Elmas</a> istifa etti!

    Yönetim Kurulu üyesi , istifa etti. , 'ın istifasını KAP'a (Kamuoyu aydınlatma Platformu) bildirdi.

    Yönetim Kurulu üyesi , istifa etti. , 'ın istifasını KAP'a (Kamuoyu aydınlatma Platformu) bildirdi.


    1. 10.5.2018 18:34
    2. Güncelleme: 10.5.2018 18:35
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