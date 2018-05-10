Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Burak Elmas istifa etti!
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas, istifa etti. Galatasaray, Burak Elmas'ın istifasını KAP'a (Kamuoyu aydınlatma Platformu) bildirdi.
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas, istifa etti. Galatasaray, Burak Elmas'ın istifasını KAP'a (Kamuoyu aydınlatma Platformu) bildirdi.
- 10.5.2018 18:34
- Güncelleme: 10.5.2018 18:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
-
Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Burak Elmas istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.