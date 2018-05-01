Hıncal Uluç: "Hiçbir takım top oynamaya gelmiyor"

Tablo şu: Türkiye'de Galatasaray dahil hiçbir takım sahaya futbol oynamak için çıkmıyor.

Bunların içinde Galatasaray biraz fazla talihli belki de...

Ama biraz daha istikrarlı diğerlerinden.

Şöyle istikrarlı ama, kötüsünde de istikrar var. Fatih Terim kötüleri bile değiştirmiyor, kafasına koymuş. Belki de o istikrarın sonucu bu. Derbiye bak, 2-0 kazandı Galatasaray.

5 olabilir miydi? Atardı.

Peki Beşiktaş 5 tane atabilir miydi? Şimdi bak, en kaçmaz pozisyon hangisidir bir maçta? Penaltı.

Penaltı dediğin yüzde 99 goldür dünyanın her yerinde.

O penaltıyı kaçıran Galatasaray o iki pozisyonu da atabilir miydi? Buna karşılık Beşiktaş da girdiği onca pozisyondan iki üç tanesini atamaz mıydı? Atabilirdi. Yani derbi 3-0 Beşiktaş lehine de bitebilirdi.

Peki o zaman bütün bu gazetelerin yorumları, başlıkları, manşetleri ne olurdu?

İşte asıl eleştirilmesi gereken bu. Türkiye'de en büyüğünden küçüğüne bütün gazeteler, televizyonlar tabela yorumculuğu yapıyor. Dünyanın hangi spor kültüründe, "Kazanan haklıdır" diye bir laf var?

Berbat takım seçti, berbat oynattı ama öyle bir şansı var ki kazandı. Hayır! Kafada, "Kazanan haklıdır" var. Kim kazandı?

Şenol Güneş. Şenol hoca muhteşem...

Kim kazandı, Fatih Terim. Fatih hocanın olağanüstü taktikleri...

Biraz evvel sana sordum, iki tarafa da 5-0 olabilirdi. Maç yorumlarının hepsi yaşasın Fatih, kahrolsun Şenol. Metin Tekin hariç, ona helal olsun.

O zaman da böyle futbolu seyretmenin de keyfi yok yorumlamanın da keyfi yok.

Yorumlar olacak ki tartışalım.

Ama adam tabelaya göre yazı yazmışsa ben onla ne tartışayım.



G.SARAY ŞAMPİYON OLUR

Kanalları dolaştım, senin sorduğun soruya bir tek net cevap veren Erman hoca oldu. Bundan sonra Galatasaray şampiyon...

Benim de bütün tahminim, görüşüm bu. Beşiktaş'ı yenerse Galatasaray şampiyon olur dedim.

Ama işte futbolun güzelliği de o amayı da istiyor.

Futbol öyle bir oyun ki ben bunları yıllarca içinde yaşadım futbolcu olarak, en akla hayale gelmeyecek şeyler de olabilir. Futbolun güzelliği, heyecanı, keyfi, zevki de burada.

Her zaman aynı misali veriyorum.

Los Angeles Lakers bizim Alkentspor'la bin maç oynasa binini de kazanır. Ama Liverpool bizim Alkentspor'la bin maç oynasa birini bizim Alkentspor kazanabilir.

Ben böyle maçları 60 yıllık futbol yazarlığımda seyrettim.

Galatasaray, UEFA Kupası alırken Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı nasıl eledi? Maçın bitmesine az süre vardı, Milan, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.

Bir gol, Milan, UEFA Kupası'na gidiyor. Maçın bitmesine bir dakika var Milan hiçbir yere gitmiyor. .

Futbol bu işte. Onun için anneannelerimiz bile meraklı...