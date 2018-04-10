Tribünler karıştı! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Tribünler karıştı!

    Tribünler karıştı!

    Galatasaraylı taraftarların bir kısmı ev sahibi tribünlere karıştı. Emniyetin müdahalesi olay çıkmasını engelledi

    Maç öncesi 19 Mayıs Stadı'nda hareketli dakikalar vardı. Kapalı tribünde bulunan çok sayıdaki taraftarı, tribünlerine karıştı. 300'ün üzerindeki sarı- kırmızılı taraftarın ev sahibi seyircilerin arasına girmesinden sonra ise gergin anlar yaşandı. güçlerinin zamanında müdahalesiyle tartışma büyümeden sonlanırken, karşılaşma öncesi yaşanacak olayların da önüne geçildi. Bu arada emniyet, bazı taraftarları stat dışına çıkardı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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