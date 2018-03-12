Bir destan daha yazdı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Bir destan daha yazdı

    Bir destan daha yazdı

    G.Saray, ’ün asisti ve şahane golüyle evinde kükredi. Sarı-kırmızılılar adeta 1-0 ‘yenik başladığı’ karşılaşmayı ve ’ün golleriyle çevirmeyi başardı. Aslan, ’e F.Bahçe’nin 6 puan önünde gidecek.

    'in 25. haftasında , sahasında konuk ettiği 'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle en yakın rakipleri ve 'e 3 puan fark yaptı. Dördüncü sıradaki ile arasındaki 6 puanlık farkı da koruyarak, 'deki derbiye hatırı sayılır bir avantajla gitme şansı yakaladı. Stadı'ndaki maç Aslan için şokla başladı. Henüz 2. dakikada savunmanın hatasında Moke kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

    SİNAN YILDIZLAŞTI
    20'de kazanılan penaltıda 'in topunu Serkan'ın kornere çelmesi gecenin hiç de kolay olmayacağının ikinci işaretiydi. Nitekim Serkan ilk yarıda Maicon ve Feghouli'ye de gol izni vermedi. Maicon'un bir topu ise direkten döndü. İkinci yarıda Terim'in Sinan+Linnes hamleleri ile baskıyı artıran Cimbom, önce Sinan'ın ortasında 'le eşitliği buldu. Daha sonra sahne alan gecenin yıldızı , 86'da enfes bir vole ile galibiyeti getirdi: 2-1. bu sezon 4. kez geriden gelip kazandı.

    Galatasaray, ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bu sezon en çok maç çeviren ekip. Cimbom ilk golü yediği maçların 4'ünü (, Akhisar, , Konya) çevirirken, ve 2 kez maç çevirdi. ise hiç maç çeviremedi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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