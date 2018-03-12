Bir destan daha yazdı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle en yakın rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'e 3 puan fark yaptı. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı da koruyarak, Kadıköy'deki derbiye hatırı sayılır bir avantajla gitme şansı yakaladı. Türk Telekom Stadı'ndaki maç Aslan için şokla başladı. Henüz 2. dakikada savunmanın hatasında Moke kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

SİNAN YILDIZLAŞTI

20'de kazanılan penaltıda Gomis'in topunu Serkan'ın kornere çelmesi gecenin hiç de kolay olmayacağının ikinci işaretiydi. Nitekim Serkan ilk yarıda Maicon ve Feghouli'ye de gol izni vermedi. Maicon'un bir topu ise direkten döndü. İkinci yarıda Terim'in Sinan+Linnes hamleleri ile baskıyı artıran Cimbom, önce Sinan'ın ortasında Gomis'le eşitliği buldu. Daha sonra sahne alan gecenin yıldızı Sinan Gümüş, 86'da enfes bir vole ile galibiyeti getirdi: 2-1. Galatasaray bu sezon 4. kez geriden gelip kazandı.

Galatasaray, ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bu sezon en çok maç çeviren ekip. Cimbom ilk golü yediği maçların 4'ünü (Bursa, Akhisar, Göztepe, Konya) çevirirken, Beşiktaş ve Başakşehir 2 kez maç çevirdi. Fenerbahçe ise hiç maç çeviremedi.