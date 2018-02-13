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    13 Şubat 2018, Salı
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    Yeni müzeye lise kapısı

    Yeni müzeye lise kapısı
    G.SARAY'ın Stadı'nda açmaya hazırlandığı Stad Müzesi'nin giriş kapısı için Galatasaray Lisesi'nden esinlenildi. Taksim 'ne bakan tarihi Galatasaray Lisesi kapısının bire bir aynısı müze girişine yapıldı. Galatasaray Stad Müzesi kapılarını 28 Şubat tarihinde Galatasaray taraftarlarına ve müze severlere açacak.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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