Eren'in dönüşü
Gomis’in yokluğunda forma şansı bulan Eren Derdiyok, görevini başarıyla tamamladı. İki kez Kayseri ağlarını havalandıran golcü oyuncu, 90 dakikanın öne çıkan adamıydı
4 MAÇ SONRA KAZANDI
90 dakikanın adamı olan Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon Antalyaspor'a karşı attığı 2 golün ardından suskun kalmıştı. Yıldız futbolcu, 3 Mart 2017'den sonra ilk kez dün akşam skora katkı sağladı. Bu arada Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle deplasmandaki kötü gidişe son verdi. Aslan, 4 maç sonra dış sahada 3 puanla tanıştı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:25
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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