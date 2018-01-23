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    23 Ocak 2018, Salı
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    Eren'in dönüşü

    Eren'in dönüşü

    Gomis’in yokluğunda forma şansı bulan , görevini başarıyla tamamladı. İki kez Kayseri ağlarını havalandıran golcü oyuncu, 90 dakikanın öne çıkan adamıydı

    Aslan'ın gol makinesi Bafetimbi Gomis'in sakatlığı nedeniyle gitmediği Kayseri deplasmanında öne çıkan isim 'tu. Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği golcü futbolcu, dün akşam beklentileri karşıladı. 12 ve 19. dakikada rakip ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, sarıkırmızılıların zaferinde başrolü oynadı. Attığı gollerin yanı sıra Kayseri savunmasına zor anlar yaşatan ve arkadaşlarına top da indiren Eren Derdiyok, bu sezon ilk gol sevinçlerini yaşadı.

    4 MAÇ SONRA KAZANDI
    90 dakikanın adamı olan Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon Antalyaspor'a karşı attığı 2 golün ardından suskun kalmıştı. Yıldız futbolcu, 3 Mart 2017'den sonra ilk kez dün akşam skora katkı sağladı. Bu arada Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle deplasmandaki kötü gidişe son verdi. Aslan, 4 maç sonra dış sahada 3 puanla tanıştı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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