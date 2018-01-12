Potada Oktay Mahmuti dönemi

Kötü gidişatın ardından Erman Kunter ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, başarılı hoca ile anlaştı

EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı. Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti. Cimbom'un, tecrübeli hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.