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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Potada dönemi

    Potada Oktay Mahmuti dönemi

    Kötü gidişatın ardından Erman Kunter ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, başarılı hoca ile anlaştı

    EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı. Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti. Cimbom'un, tecrübeli hoca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:36
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