Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Arsenal - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Arsenal - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa koşan Arsenal, sahasında küme düşen Burnley'yi ağırlıyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı saat 22:00'de başlayacak bu kritik şampiyonluk randevusu canlı yayınlanacak. Peki, Arsenal - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 13:25
Arsenal - Burnley maçını canlı takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en kritik virajlarından birine girildi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Arsenal, pazartesi gecesi kapanış seansında taraftarı önünde küme düşmesi daha önce kesinleşen Burnley'yi konuk ediyor. Mikel Arteta'nın öğrencilerinin Emirates Stadyumu'nda alacağı olası bir galibiyet, şampiyonluk yolunda dev bir adım olacak ve 24 saat sonra oynanacak Manchester City - Bournemouth maçından gelecek habere göre şampiyonluğu resmen ilan etmelerini sağlayabilecek. Konuk ekip Burnley ise prestij ve ligi son sırada bitirmenin utancından kaçınmak için Kuzey Londra'da mucize arayacak. İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi (bu akşam) oynanacak olan Arsenal - Burnley maçının saati, yayın kanalı ve maça dair tüm detaylar...

ARSENAL - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal - Burnley maçı 18 Mayıs 2026 Pazartesi (Bu Akşam) oynanacak.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal - Burnley maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

ARSENAL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Burnley maçı beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK GECESİ KAPIDA

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Emirates'te taraftarının önünde tarihi bir geceye hazırlanıyor. Sezonu zirvede bitirmeye çok yakın olan Topçular, bu maçı kayıpsız geçerek salı akşamı oynanacak takipçilerinin maçını rahat bir kafayla izlemek istiyor. Sakatlıklarını atlatan savunma hattıyla maça tam kadroya yakın çıkması beklenen Arsenal, maçın başından itibaren yoğun bir baskı kurarak erken bir golle kilidi açmayı hedefliyor.

PRESTİJ VE SON SIRADAN KURTULMA MÜCADELESİ

Premier Lig'e veda etmesi kesinleşen ve 20. sırada yer alan Burnley için bu deplasman adeta bir gurur mücadelesi. Şampiyonluk adayı karşısında tamamen savunma odaklı ve sürprize açık bir taktikle sahada olmaları bekleniyor. Championship öncesi Kuzey Londra'dan puan veya puanlarla dönmek, "Clarets" için sezonun en teselli edici skoru olabilir.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Gyokeres

Burnley muhtemel ilk 11'i: Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires, Ugochukwu, Florentino, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming

ARSENAL - BURNLEY MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

