Beşiktaş'tan Frank Anguissa teklifi! İşte Napoli'nin yanıtı

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak için yaz transfer dönemine hareketli girmeye hazırlanıyor. Orta saha hattına takviye yapması beklenen siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri, Napoli forması giyen Frank Anguissa oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN 15 MİLYON EURO

İtalyan basınından Mattino'nun haberine göre Beşiktaş, deneyimli orta saha için Napoli'ye 15 milyon euroluk resmi teklif sundu. Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Napoli'nin kadrosunda gençleşmeye gitmek istediği belirtiliyor. İtalyan ekibinin, transfer bütçesi oluşturmak adına Anguissa'nın ayrılığına sıcak baktığı ancak oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu yıldız, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.