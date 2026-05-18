CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Frank Anguissa teklifi! İşte Napoli'nin yanıtı

Beşiktaş'tan Frank Anguissa teklifi! İşte Napoli'nin yanıtı

Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını Napoli’nin yıldızı Frank Anguissa’ya çevirdi. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncu için teklifini ilettiği belirtilirken, İtalyan ekibinin bonservis beklentisi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 11:40
Beşiktaş'tan Frank Anguissa teklifi! İşte Napoli'nin yanıtı

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak için yaz transfer dönemine hareketli girmeye hazırlanıyor. Orta saha hattına takviye yapması beklenen siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri, Napoli forması giyen Frank Anguissa oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN 15 MİLYON EURO

İtalyan basınından Mattino'nun haberine göre Beşiktaş, deneyimli orta saha için Napoli'ye 15 milyon euroluk resmi teklif sundu. Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Napoli'nin kadrosunda gençleşmeye gitmek istediği belirtiliyor. İtalyan ekibinin, transfer bütçesi oluşturmak adına Anguissa'nın ayrılığına sıcak baktığı ancak oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 karşılaşmada görev yapan Kamerunlu yıldız, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı: Bir tekne ile irtibat koptu! 2 adet savaş gemisi taciz ediyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a yeni Mertens!
Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş bu sezon yine hayal kırıklığı yaşadı! Beşiktaş bu sezon yine hayal kırıklığı yaşadı! 11:10
Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! 11:08
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti! Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti! 11:00
500 sporcu ile Yağlı Güreş Şöleni düzenlendi! 500 sporcu ile Yağlı Güreş Şöleni düzenlendi! 10:58
Yıldız isim G.Saray'a geri dönmeyecek Yıldız isim G.Saray'a geri dönmeyecek 10:51
400 sporcu ile golf kupası tamamlandı! 400 sporcu ile golf kupası tamamlandı! 10:41
Daha Eski
G.Saray'a yeni Mertens! G.Saray'a yeni Mertens! 10:39
Alireza Yusefi dünya rekorunu kırdı! Alireza Yusefi dünya rekorunu kırdı! 10:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 10:23
Küçükler Judo İl Birinciliği heyecanı! Küçükler Judo İl Birinciliği heyecanı! 10:21
Bilardoda hedef gençler! Bilardoda hedef gençler! 10:11
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 10:08