Nigel de Jong: Sorumlusu Tudor!

Sözlerine; 33 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakma noktasında olmadığını söyleyerek başlayan De Jong, takımın teknik patronu Sandro Schwarz'a da, kendisine fırsat tanıdığı için teşekkür etti.

Tecrübeli futbolcu eski takımı hakkında sorulan soru üzerine; "Ben daha çok iç sesiyle konuşanlardanım. Futbolda bazen çenenizi kapalı tutmak iyidir, ancak bunu her zaman yapabilen türden biri değilim. Galatasaray'da altı ay oynamadım ve bunun sebebi de Igor Tudor ile yaşadığım problemdi." ifadelerini kullandı.

Kendisini hazır tuttuğunu söyleyen Hollandalı orta saha oyuncusu, Mainz ile imzaladığı altı aylık sözleşmesi için ise; "Açıkçası iki yıllık kontratı istemedim. Bunun için önce hak ettiğimi kanıtlamalıyım" şeklinde konuştu.

Mainz, De Jong'un Hamburg'un ardından kariyerinde ikinci kez forma giyeceği Bundesliga takımı olacak.