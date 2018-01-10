Galatasaray ile bağlarını kopararak kariyerinde ikinci kez Bundesliga'nın yolunun tutan Nigel De Jong, yeni takımı Mainz'da ilk röportajını verdi.
Sözlerine; 33 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakma noktasında olmadığını söyleyerek başlayan De Jong, takımın teknik patronu Sandro Schwarz'a da, kendisine fırsat tanıdığı için teşekkür etti.
Tecrübeli futbolcu eski takımı hakkında sorulan soru üzerine; "Ben daha çok iç sesiyle konuşanlardanım. Futbolda bazen çenenizi kapalı tutmak iyidir, ancak bunu her zaman yapabilen türden biri değilim. Galatasaray'da altı ay oynamadım ve bunun sebebi de Igor Tudor ile yaşadığım problemdi." ifadelerini kullandı.
Kendisini hazır tuttuğunu söyleyen Hollandalı orta saha oyuncusu, Mainz ile imzaladığı altı aylık sözleşmesi için ise; "Açıkçası iki yıllık kontratı istemedim. Bunun için önce hak ettiğimi kanıtlamalıyım" şeklinde konuştu.
Mainz, De Jong'un Hamburg'un ardından kariyerinde ikinci kez forma giyeceği Bundesliga takımı olacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:03
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
Nigel de Jong: Sorumlusu Tudor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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