Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve gündeme dair değerlendirmeler yaptı. İşte Linnes'in sözleri...



Sarı kırmızılıların gündeminde olduğu iddia edilen Rosenborglu Birger Meling konusunda, "Çok büyük camia burası. Kaliteli oyuncularla rekabet etmelisiniz. Transfer yapmak kadar doğal bir şey yok. Meling'i biraz tanıyorum. İyi bir futbolcu. Bir şey söyleyerek gündem yaratmak doğru olmaz. Başımızda hocamız yönetimimiz var. Yapmam gereken etkilenmeyip profesyonel olarak çalışmak" dedi.



SAĞ BEKTE OYNAMAK İSTERİM AMA...

"Bir oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz. Ben de sağ bekte oynamak isterim buraya sağ bek olarak geldim. Küçüklüğümden beri hep sağda oynadım ama şartlar değişti. Çok iyi oynayan Mariano geldi. Hocamız solda oynamamı istediğinde ben de kabul ettim. Burada önemli olan takımın başarısı. Hocam nerede isterse ben de orada oynarım"



TUDOR OTURAN SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

"Sezona iyi başlamıştık ve oynadığımız bir şablon vardı. Eski hocamızla rakipleri daha fazla göz önünde bulundurarak sistem değişikliğine gittik, bunu yapmamalıydık. Biz Galatasaray'ız. Lige iyi başlamıştık ve bu değişiklikler bizi etkiledi. Umarım şimdi sistemimizle devam ederiz"



KADRODA OLMAYINCA ÜZÜLDÜM

Bütün oyuncular büyük maçlarda oynamak ister. İstanbul derbileri Avrupa'da da önemli. Beşiktaş maçında da oynamak istemiştim. Kadroyu gördüğümde hayal kırıklığına uğramıştım. Son 15 dakika girdiğimde de elimden geleni yaptım. Bu tip şeylerin motivasyonumu bozmasına izin vermedim. Çalışarak hak ettiğimi ispatlamaya çalışırım.



DERBİLERDE NEDEN SONUÇLAR KÖTÜ?

Büyük maçlar öncesi takım hep galip geleceğini düşünüyordu ama başlayınca işler tersine döndü. Sebebini direkt söylemek çok zor ama ben takıma güveniyorum. Yeni dönemde bunu başaracağız. Sahada göstermemiz gerekiyor.



FATİH TERİM YORUMU

Galatasaray taraftarı Avrupa'nın en iyilerinden. Çok farklılar... Göztepe maçında Fatih Terim için söylemeye bir şey yok. Zaten biliyorduk, geldiğinde de gördük. Taraftar da ilk maçta gösterdi. Fatih Terim bir efsane. Taraftara hocaya desteği ve bize desteği için teşekkür ederim. Şampiyonluk yolunda onlara ihtiyacımız var