Fatih Terim bereketi!

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesi tribünlere hareketlendirdi. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın göreve gelmesinin ardından oluşan hava sonrası 2 bin civarında kombine satışı gerçekleştiği belirlendi. Böylece Terim'in gelişi sadece sahaya değil kulübün kasasına da olumlu etki yaptı.

Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle sezon başındaki heyecanını kaybeden sarı-kırmızılılarda, Terim'in göreve gelmesinden sonra çıkılan Göztepe karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi göstermiş ve 46 bin 374 kişi Türk Telekom'a gelmişti.

Tecrübeli hoca ile beraber kombine sahiplerinin maça geliş oranındaki yüzde artarken diğer taraftan da yeni kart sahipleri buna eklendi.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp 21. şampiyonluk yolunda sezonun ikinci yarısı için yeni kombine satışına başlandı. Dünkü satışlar ve yine Terim'in gelişinden sonra alınan kombinelerle beraber 2 bin civarında oldu.

Galatasaraylı taraftarlar ikinci sezon kombinelerini 500 TL'den başlayan fiyatlarla alabiliyor. Galatasaray'da yeni kombine sahipleri ile beraber toplam kombine satışı 38 bine yaklaştı.